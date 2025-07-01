Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает бойцов штурмовых групп в бессмысленные атаки на двух направлениях, в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Стало известно, что военнослужащих отправляют на передовую без поддержки, связи и подкрепления, не имея возможности добиться стратегического успеха.
«Ежедневно одна за другой штурмовые группы идут в бой, чтобы пополнить списки пропавших без вести или пленных», — заключил собеседник агентства.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщала о численном превосходстве Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области.