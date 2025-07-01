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07:13, 1 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о безнадежных атаках штурмовых групп ВСУ на двух направлениях

РИАН: ВСУ бросают бойцов в бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает бойцов штурмовых групп в бессмысленные атаки на двух направлениях, в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Стало известно, что военнослужащих отправляют на передовую без поддержки, связи и подкрепления, не имея возможности добиться стратегического успеха.

«Ежедневно одна за другой штурмовые группы идут в бой, чтобы пополнить списки пропавших без вести или пленных», — заключил собеседник агентства.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщала о численном превосходстве Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области.

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