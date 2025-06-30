На Украине назвали одну непростую задачу для ВСУ в Сумской области

Военные ВСУ рассказали о численном превосходстве ВС РФ в Сумской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о численном превосходстве Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военных.

По их информации, в Сумской области количество российских военных над украинскими превышает в три раза. «Их численность представляет для нас большую проблему, хотя и недостаточную, чтобы одолеть нас», — заявил один из военнослужащих.

Военные также отметили, что численность Российской армии на фронте превышает численность украинской на всех участках фронта.

Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что из приграничных районов региона вывезли уже около 58 тысяч жителей.