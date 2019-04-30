От оскорбившего Кадырова блогера публично отреклись родные

Живущие в Чечне родственники оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал первого президента республики Ахмата Кадырова и за это попал в опалу, отреклись от него, прокляли и записали это на видео. Об этом сообщает «Кавказский узел», который перевел заявление родни на русский.

В своем Telegram-канале Абдурахманов указал, что ролик с участием его 84-летнего дяди и двух двоюродных дядьев снят 26 апреля в мечети станицы Ищерская после пятничной молитвы. «Моих родственников заставили на камеры отказаться от меня и сказать, что в случае моего убийства они не будут иметь никаких претензий к убийцам и не будут мстить. То есть почва для моего физического устранения кадыровцами подготовлена», — написал блогер.

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На видеозаписи пожилой мужчина говорит, что Абдурахманов зашел слишком далеко в своей критике Кадырова. Второй мужчина утверждает, что блогер выступил «против нашего падишаха, против нашей власти». «Если эти хотят, то пусть убьют его, пусть сделают, что хотят. Чтобы люди знали, что он не под нашим покровительством», — говорит он. По словам мужчины, его никто не заставлял выступать против родственника, это его личное решение, потому что тот «говорит недостойные вещи». Третий человек проклинает блогера и также подтверждает, что простит его убийство.

Опрошенные изданием правозащитница Светлана Ганнушкина и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев предположили, что видео стало для родных Абдурахманова способом обезопасить себя. Тем более что год назад блогер сообщал, что чеченские силовики пытались заставить его семью записать подобное видеообращение. Ганнушкина добавила, что слова близких о «заранее прощенной крови» говорят о возросшей опасности для оппозиционера.

В середине марта спикер парламента Магомед Даудов объявил Тумсо Абдурахманову кровную месть и обещал найти за то, что тот публично назвал Ахмата Кадырова предателем чеченского народа в одном из недавних видео на своем YouTube-канале.

Оппозиционер уехал из республики в 2015 году после конфликта с родственником Кадырова, на родине его обвинили в участии в боевых действиях в Сирии, организации бандформирования и участии в нем. Несколько раз он просил убежища в Грузии и Польше, где сейчас живет, но ему отказывали с формулировкой «представляет угрозу для безопасности страны».

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