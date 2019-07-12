В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова

Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Размана Кадырова Центарой. Об этом сообщило РИА Новости.

Село назовут в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат-Юрт. Оглашая результаты голосования, спикер республиканского парламента Магомед Даудов сказал, что каждый житель поддержал переименование.

Как заявил Кадыров, жители неоднократно обращались к нему с предложением переименовать село, но он отказывался. По его словам, в Чечне практически в каждом населенном пункте есть улицы и объекты, названные в честь погибших героев.

20 мая Даудов предложил переименовать родовое село главы республики Рамзана Кадырова Центарой в честь его отца Ахмата Кадырова. «Это село, откуда происходит самый достойный и легендарный къонах (человек чести — прим. «Ленты.ру») чеченского народа», — написал Даудов. Сход граждан чеченского села Центарой поддержал переименование.

Во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах Ахмат Кадыров занимал пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Он поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны Кадыров сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов Чечни под контроль федеральных сил.

9 мая 2004 года Кадыров погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. 10 мая 2004 года президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.

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