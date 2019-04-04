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Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

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Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

Местные власти предупредили жителей, что у них есть две недели на вывоз вещей, потом находящиеся в центре села постройки будут сносить. Владельцы частных домов начали разбирать свои жилища самостоятельно по указанию властей.

По информации издания, проект строящегося парка недавно был изменен, его территорию расширили за счет приусадебных участков населения. «Тем, чьи дома идут под снос, выделили участки в другом месте. Им или новые дома построят, или компенсации дадут. Думаю, что Рамзан (Кадыров) своих односельчан не обидит», — сказал местный житель Адам.

Жительница села по имени Малкан в разговоре с «Кавказским узлом» отметила, что уничтожать дома своих предков никто не хочет, но власти не оставили людям выбора — если человек начнет возмущаться, у него будут проблемы.

Издание отмечает, что родовое селение Кадырова — самое охраняемое в республике, на въезде и окраинах села расположены несколько кордонов охраны.

Ранее при реконструкции населенных пунктов Аргун, Шали и Курчалой сносили целые жилые кварталы.

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