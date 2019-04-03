На сады «дворца Кадырова» потратят более 34 миллиона рублей

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Комитет правительства Чечни по государственному заказу выделит 34,8 миллиона рублей на содержание парка резиденции главы республики Рамзана Кадырова в Грозном. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, за эту сумму исполнитель должен убирать территорию резиденции, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями. «Дворец» главы Чечни находится на улицах Тбилисская и Рубежная на реке Сунже.

Итоги конкурса подведут 22 апреля.

В начале года Федеральная служба охраны (ФСО) выразила намерение засекретить информацию о госзакупках. Законопроект размещен на портале проектов правовых актов, публикующихся для обсуждения.

В проекте говорится об «увеличении количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны». В случае принятия инициативы поправки будут внесены в пункт 5 части 2 статьи 84 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

После внесения поправок у ФСО появится право не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках.

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