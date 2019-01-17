ФСО захотела засекретить информацию о госзакупках

Федеральная служба охраны (ФСО) хочет убрать из публичного доступа информацию о госзакупках. Предложенный проект расположен на портале опубликования проектов правовых актов для обсуждения.

После внесения поправок у ФСО появится право не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках. В спецслужбе данные изменения связывают с желанием скрыть информацию о закупке технических средств от иностранных разведывательных служб.

В проекте говорится об «увеличении количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны». В случае принятия инициативы поправки будут внесены в пункт 5 части 2 статьи 84 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов заявил, что данные поправки продолжают тренд на засекречивание информации о госзакупках. «Это в конечном счете негативно сказывается и на прозрачности закупок даже тех товаров и услуг, которые трудно отнести к секретным, например, продуктов питания», — пояснил он принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

Ранее министерству обороны, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Службе внешней разведки России и подведомственным им структурам было также разрешено ограничение доступа к информации о госзакупках. Это было сделано в рамках противодействия антироссийским санкциям.

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