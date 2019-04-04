Родное село Кадырова сравнили с Нью-Йорком

Снос домов в родном селе главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) объяснили запуском процесса урбанизации. Об этом заявил министр правительства республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, передает РБК.

По словам Умарова, «ничего удивительного» в демонтаже домовладений нет. Он заявил, что такая практика существует во всем мире. В качестве примера министр привел Бостон и Нью-Йорк. «Для того чтобы делать парки, "диснейленды", они сотни, тысячи домов, демонтировали и перенесли в другие места», — сказал он.

Умаров также отметил, что жители села получат компенсации. В каком объеме и когда им будет оказана материальная помощь — не уточняется.

Ранее сообщалось, что односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать, чтобы освободить место под большой парк. Их предупредили, что если они не вывезут свои вещи самостоятельно, то через две недели находящиеся в центре села постройки будут сносить. Владельцы частных домов последовали указанию властей. По словам жительницы села, уничтожать дома своих предков никто не хочет, но власти не оставили людям выбора — если человек начнет возмущаться, у него будут проблемы.

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