Во французском городе построят «почти остров»

На северо-западе Франции в городе Кан заложили первый камень жилого комплекса нового поколения. В проекте воплотились сразу несколько необычных идей и ведущие тренды строительства, сообщает французский информационный портал actu.fr.

Застройщик дал проекту несколько имен, которые отражают его характерные черты. Здание почти со всех сторон окружено водой, на что указывает одно из его названий «Почти остров» (La presqu’île). Другое название Cap 360 (Мыс 360) намекает на многофасадность дома и его уникальное расположение. Здание состоит из нескольких блоков с разной этажностью (не превышающую высоту в десять этажей). Все просторные апартаменты имеют террасу или большой балкон, что создает дополнительное жилое пространство с захватывающим дух видом. Почти на каждой террасе высажены деревья. Крыша каждого из секторов здания, как и территория вокруг, щедро озеленены. Жилой комплекс окружен речными каналами с трех сторон, что воссоздает концепцию «острова».

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Несмотря на небольшую площадь «Почти острова» и его удаленность от центра города, будущие жители будут обеспечены всем необходимым. Инфраструктура жилого комплекса включает бассейн, библиотеку, лекторий, мини-поле для гольфа, набережную и лодочную станцию. Застройщик обещает, что изолированность «острова» не станет проблемой, ведь рядом с жилым комплексом в скором времени появятся магазины, рестораны и иные важнейшие точки притяжения горожан.

Проектировщики Caen-presqu’île постарались сделать дом максимально экологичным, использовав лучшие достижения «зеленого» строительства. На высоте шести метров над стоянкой будет устроена овощная терраса. На территории жилого комплекса планируется высадить 700 квадратных метров зеленых насаждений. По оценкам застройщика, первые жители смогут заселиться уже в 2021 году.

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