В России выставили на продажу плавучую усадьбу

В селе Новоегорьевском Алтайского края выставили на продажу плавучую усадьбу за 13,9 миллиона рублей. Посреди участка расположен пруд, на котором находится часть строений. Об этом сообщается на Алтайском портале недвижимости.

Собственник предлагает использовать объект как дачу или небольшую базу отдыха. Усадьба находится рядом с Горьким озером. Там, по мнению местных жителей, вода близка по составу к «Ессентукам №17», а грязи являются лечебными. На дне якобы обитает редкий вид рачков Artemia salina — их используют в косметической промышленности.

Посреди участка в 75 соток расположен большой пруд с мостиком и искусственным водопадом. Рыбачить можно прямо с крыльца не выходя из дома, поскольку большинство зданий стоит на воде.

В главном двухэтажном коттедже площадью 250 квадратных метров имеются три комнаты, три санузла и кухня с бойлерной. На территории усадьбы также есть баня, недостроенный бассейн со SPA-зоной, беседка с тандыром, просторный вольер для собак, погреб, теплица и гараж с летней гостевой пристройкой.

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