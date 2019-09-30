Американец покатал кирпичный дом по реке и прославился

Американец Кристиан Нили приобрел в Истоне (штат Мэриленд) старинный трехэтажный особняк и решил перевезти его по воде в свой родной город Куинстаун, поскольку переселяться из-за покупки не хотел. Хроника путешествия дома ведется на специальном сайте.

Кирпичный особняк Галлоуэя 1760 года постройки весит примерно 363 тонны. Его сняли с фундамента, погрузили на баржу и отправили в плавание по реке Тред Эйвон в другой город штата через Чесапикский залив. Расстояние водной части маршрута составляет примерно 81 километр. Цена поездки — около одного миллиона долларов (64,4 миллиона рублей). По прибытии здание отреставрируют.

Кристиан Нили захотел переместить дом в свое имение «Честон он Уай» (Cheston on Wye) в Куинстауне, чтобы место стало родовым гнездом, а впоследствии выяснилось, что особняк и имение уже связаны исторически. Коттедж в свое время подарили на свадьбу двум жителям Истона — Генриетте Марии Чемберлен Николс и ее мужу Уильяму Николсу. У супругов родились дети, одна из дочерей впоследствии вышла замуж за человека по имени Эдвард де Курси. Его родственники ранее владели поместьем «Честон он Уай». Леди де Курси похоронена на семейном кладбище примерно в 150 метрах от того места, куда привезут дом ее родителей.

«Это помогает жить памяти и поддерживать связь поколений», — сказал Нили в интервью телеканалу WMDT. Новость о передвижении кирпичного дома растиражировали СМИ разных стран мира, в том числе сюжет о необычном путешествии показали на BBC.

В сентябре 2019 года в соседнем штате Вирджиния на продажу выставили старинное «конное» поместье Лланголлен площадью 1,1 тысячи акров (445 гектаров). Имение внесено в Национальный реестр исторических мест США и стоит 34 миллиона долларов (2,2 миллиарда рублей).

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