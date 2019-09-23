Историческое «конное» поместье захотели продать за два миллиарда рублей

Бывший руководитель инвестиционной компании Morgan Stanley Capital Partners Дональд Бреннан выставил на продажу за 34 миллиона долларов (2,2 миллиарда рублей) свое старинное поместье Лланголлен в 1,1 тысячи акров (445 гектаров). Оно находится в Вирджинии, внесено в Национальный реестр исторических мест США. Об этом пишет Bloomberg.
Поместье занимает площадь около 12,5 тысячи квадратных футов (1,2 миллиона квадратных метров). В нем 24 комнаты, 17 каминов, девять спален и восемь ванных комнат, не считая помещений для аренды посетителями. Также на территории есть четыре поля для игры в поло, одна арена, восемь прудов и конюшни на 100 лошадей. Протяженность внутренних дорог на территории имения составляет около 10 километров.
Предыдущие владельцы поместья сделали все для его процветания. В 1827 году семья политиков и купцов по фамилии Пауэлл стала владельцем 600 акров (243 гектара), которые перешли ей от английских королей в XVII веке. Их особняк достраивали Джок Уитни и его жена Мэри Элизабет. Супруги организовали здесь гонку с препятствиями Llangollen Race Meeting, на которую собралось 20 тысяч зрителей, и обустроили сверхсложную горную систему водоснабжения. Джок Уитни также был послом в Великобритании, попечителем Музея современного искусства, владельцем газеты New York Herald Tribune и продюсером фильма «Унесенные ветром».
Дональд Бреннан стал владельцам Лланголлена в 2006 году, тогда имение было лучшим хозяйством с чистокровными американскими лошадьми. Семья Бреннана потратила около 10 миллионов долларов (638 миллионов рублей) на восстановление и реставрацию поместья.
В августе 2019 года в Шотландии выставили на продажу замок 1789 года постройки. Его стартовая цена составляет 9,7 миллиона долларов (около 650 миллионов рублей).