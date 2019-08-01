Неизвестный выложил 200 миллионов евро за королевскую виллу во Франции

Итальянский производитель алкогольных и безалкогольных напитков Davide Campari-Milano SpA подписал предварительное соглашение о продаже виллы Les Cèdres («Кедры»), расположенной на Лазурном Берегу Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составит 200 миллионов евро, или свыше 14 миллиардов рублей. Изначально виллу планировалось продать за 350 миллионов евро, то есть покупателю предоставили скидку в размере 43 процентов. Имя человека, согласившегося приобрести один из самых дорогих в мире объектов недвижимости, не раскрывается. Известно, что особняк будет использоваться частным лицом.

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Имение расположено на полуострове между Ниццей и Монако, в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра. Вилла «Кедры» некогда принадлежала бельгийскому королю Леопольду II, затем, в начале 1920-х, перешла в собственность семьи Марнье-Лапостоль. Впоследствии она неоднократно меняла хозяев: ультрадорогим домом владели, в том числе, сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен, композитор Эндрю Ллойд Веббер и представители кондитерской империи Ферреро.

Подписание договора с новым собственником виллы намечено на конец октября 2019-го.

Ранее, осенью 2018-го, россиян уличили в многомиллионных тратах на жилье в Европе. По подсчетам аналитиков, прошлым летом число российских заявок на покупку зарубежной недвижимости выросло в полтора раза к аналогичному периоду 2017-го. При этом пятерку наиболее востребованных стран у покупателей из России составили Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция.

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