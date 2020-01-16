Необычный жилой район построят в Дании

В датской столице планируется построить жилой район, все здания которого будут выполнены из дерева. Об этом сообщает Dezeen.com.

Экологичный проект разработал архитектор из Дании Хеннинг Ларсен. Предполагается, что на территории необычного района будут проживать не менее семи тысяч человек. Дома в нем будут малоэтажными.

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Район построят на месте бывшей свалки на окраине Копенгагена. Будучи возведенным, он разделится на три независимых квартала, чтобы создать для жителей каждого из них более закрытое, компактное пространство, где проще выстраивать добрососедские отношения.

Помимо застройки, здесь будут обширные зеленые территории и пруды — это поможет обеспечить району биоразнообразие: природные участки заселят птицы, летучие мыши, бабочки, лягушки и ящерицы. Сроки реализации проекта пока не обозначены.

В конце декабря 2019-го стало известно, что в Англии планируется построить деревянный стадион. Он появится в графстве Глостершир. Возведением объекта займется архитектурное бюро Захи Хадид.

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