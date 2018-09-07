Россиян обяжут иметь деревянную мебель

Наличие мебели из дерева, произведенной на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может стать неотъемлемой характеристикой квартир стандарт-класса, пишет РБК.

Вопрос о включении этого параметра в список обязательных для стандартного жилья поручил проработать глава российского правительства Дмитрий Медведев. По данным издания, об этом свидетельствует протокол правительственного совещания «Об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины», которое состоялось в Петрозаводске этим летом.

Согласно документу, к 3 октября 2018 года Минстрой, Минпромторг и Минэкономразвития при участии ипотечного регулятора «Дом.рф» должны подготовить соответствующие предложения.

Автор инициативы — генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков, присутствовавший на совещании у Медведева. «На эту тему я выступал, и Дмитрию Анатольевичу эта идея понравилась, и он поручил министру строительства заняться проработкой этого вопроса», — рассказал РБК Шестаков.

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По словам бизнесмена, он предложил сделать обязательным для нового жилья стандартного класса отделку и минимальный набор мебели — для кухни, прихожей и ванной комнаты.

Стандартное жилье должно прийти на смену квартирам экономкласса. Закон, отменяющий в российском законодательстве термин «жилье экономического класса», в январе 2018-го года подписал президент Владимир Путин.

Критерии стандартных квартир в настоящее время разрабатывает Минстрой. Ведомство совместно с «Дом.рф» организовало конкурс лучших планировок жилья этого класса, в нем участвуют сотни проектов из 37 стран, в том числе из США, Китая, Испании, Великобритании, Австралии и Бразилии.

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