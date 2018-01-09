Россиян оставили без жилья экономкласса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который заменяет термин «жилье экономкласса» на «стандартное жилье». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Документ также вводит два новых вида аукционов — на право заключения договора аренды для комплексного развития территории, а также предполагающий обязательство застройщика передать часть имущества Агентству ипотечного жилищного кредитования. Оно же займется и организацией торгов.

Согласно документу, Минстрой установит требования к стандартному жилью, в том числе минимальному и максимальному метражу помещений. До этого под ним будет пониматься жилье, соответствующее экономклассу, сообщает РИА Новости.

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Инициатива была принята Госдумой и Советом Федерации в декабре 2017 года. С предложением заменить термин «жилье экономкласса» на «стандартное жилье» в марте выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передавал «Интерфакс».

Дома экономкласса, как правило, располагаются в спальных районах на окраинах Москвы, отмечает РИА Недвижимость. Они в большинстве случаев являются панельными и предполагают типовые планировки. В квартирах отделка выполнена с использованием самых бюджетных материалов, например линолеума, а высота потолков не более 2,8 метра.

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