Более 20 застройщиков перечислили первые взносы в Фонд защиты дольщиков

За первую неделю работы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства поступили взносы в размере почти 4 миллиона рублей. Свои обязательства выполнили 24 застройщика из 14 регионов страны, сообщили в фонде.

Взносы на номинальный счет фонда перечислили компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Белгородской, Свердловской, Саратовской, Кемеровской, Брянской, Челябинской, Ростовской, Тульской областей, Республики Башкортостан и Марий Эл, Ненецкого автономного округа.

В фонде напоминают, что взнос осуществляется застройщиком не менее чем за три дня до подачи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на регистрацию в Росреестр. При этом подтверждение оплаты платежа предоставлять не нужно — регистратор сам сделает соответствующий запрос в фонд.

Срок регистрации договора, заключенного с первым дольщиком, не будет превышать 7 рабочих дней. Срок регистрации ДДУ, заключенного с последующим участником — 5 рабочих дней.

После регистрации ДДУ в Росреестре взносы с номинального счета поступят на компенсационный счет фонда, на котором будут накапливаться средства для защиты прав участников долевого строительства.

Полный перечень застройщиков, осуществивших взносы, и зарегистрированных в Росреестре ДДУ, позднее будет опубликован на официальном сайте фонда Фонд214.рф. С ноября дольщики смогут проверять на сайте, осуществлен ли застройщиком взнос в фонд. Для этого надо будет ввести уникальный номер ДДУ.

Кроме того, с 1 января заработает единая информационная система жилищного строительства, где будет размещена информация о застройщиках в стране, в том числе заключения о соответствии застройщика требованиям Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ, итоги проверок деятельности застройщиков и т.д. Данная система обеспечит полную прозрачность рынка долевого строительства.

В Минстрое России сообщили, что в случае возникновения ситуации с банкротством застройщика, которым были уплачены взносы в фонд, фонд будет либо обеспечивать завершение строительства проблемного дома, либо возмещать потери участников строительства.

Эксперты считают, что старт работы Фонд защиты дольщиков можно считать успешным. Генеральный директор «Рейтингового агентства строительного комплекса» Николай Алексеенко, комментируя «Ленте.ру» ситуацию, подчеркнул, что все высказывания застройщиков о том, что рынок не готов к запуску фонда, оказались преувеличением.

«Мы видим, что и фонд, и сами застройщики провели всю необходимую подготовку, чтобы к моменту начала приема взносов механизм заработал в полную силу. Кроме того, отмечу, что для этих "пионеров" данный факт уже может стать определенным конкурентным преимуществом. Механизм запущен, и мы надеемся что это будет способствовать исчезновению самого понятия "обманутый дольщик"», — заявил Алексеенко.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства зарегистрирован 20 октября 2017 года в форме публично-правовой компании. Учредитель фонда - Минстрой России. Создание фонда призвано предотвратить появление новых обманутых дольщиков. Механизм защиты граждан — участников долевого строительства позволит снять их опасения в отношении покупки строящегося жилья и дополнительно оживит спрос.

