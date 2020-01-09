Toyota построит в Японии город будущего

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota построит рядом с горой Фудзи город будущего Woven City (Сотканный город), где будут тестировать искусственный интеллект и новые технологии. Об этом сообщается на сайте организации.

Woven City расположится в 90 километрах от Токио на территории площадью в 71 гектар. Всю инфраструктуру города свяжут единой экосистемой, работающей на водородных топливных элементах. Здесь будут жить и работать ученые — Woven City называют живой лабораторией. Они займутся исследованием искусственного интеллекта, умными домами и робототехникой.

Компания планирует заселить Woven City своими сотрудниками и их семьями, а также пожилыми парами, ретейлерами, учеными и партнерами по отрасли — всего около двух тысяч человек. Строительство Woven City начнется в 2021 году.

Город будет максимально экологичным. Большинство домов возведут из дерева, на крышах зданий установят фотоэлектрические панели для выработки энергии, а общественные пространства озеленят. Для перемещения жителей по городу предусмотрены транспортные средства исключительно с нулевым уровнем выбросов. Также в Woven City будут отдельные улицы для пешеходов и отдельные улицы для транспортных средств.

Ранее сеть магазинов электроники DNS заявила о планах построить город на Дальнем Востоке в районе территории опережающего развития «Надеждинская» и поселка Новый.

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