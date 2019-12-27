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Сеть магазинов электроники построит город в России

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Сеть магазинов электроники DNS планирует построить город на Дальнем Востоке в районе территории опережающего развития «Надеждинская» и поселка Новый. Об этом сообщил генеральный директор сети Дмитрий Алексеев в своем Facebook.

Город рассчитан на 20-25 тысяч жителей. В нем предусмотрены объекты инфраструктуры, в частности, две школы, три детских сада, поликлиника, пожарная станция и другие.

«Все что мы любим в урбанистике. Блокированная застройка с архитектурными доминантами, дворы без машин, первые этажи с коммерческими площадями, сохраненные природные ландшафты и даже лавочки с велодорожками», — поделился в соцсети Алексеев.

Конкурс на проектирование города выиграла испанская компания Сitythinking. Разработка проекта займет несколько лет. «Потом строительство по 1-й очереди за год (всего три), плюс год на завершение и доделки», — подытожил генеральный директор.

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