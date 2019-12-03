Ким Чен Ын построил «идеальный» город для народа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын построил город Самчжиён, который должен стать идеальным местом для народа. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Город находится в районе, граничащем с Китаем. Его возводили не с нуля, так как ранее там уже было поселение: некоторые здания перестроили, а некоторые были полностью снесены. Торжественная церемония открытия города прошла перед тысячами солдат и гражданскими лицами.

«Везде и всюду [в городе] бурно кипела страсть (...) и массовое движение людей к большому новаторству», — пишет ЦТАК в репортаже с церемонии. Сообщается, что для строительства привлекались нововведения, в результате чего скорость якобы удвоилась.

При этом, по информации BBC News, для возведения города использовался принудительный труд. По словам издания, местных жителей в Северной Корее нередко принуждают работать на таких проектах.

Сообщается, что в Самчжиёне возведено более 4,5 тысяч новых зданий, в том числе промышленные и развлекательные объекты. В городе смогут поместиться четыре тысячи северокорейских семей. Однако пока неизвестно, переехал ли кто-либо в Самчжиён уже сейчас. Согласно ЦТАК, работы по закладке фундамента проводили с марта 2018 года.

25 ноября Ким Чен Ын посетил другой район Северной Кореи, чтобы встретиться с женской ротой при войсковой части 5492 КНА, которая расположена на юго-западе страны. Отмечается, что военнослужащие были очень рады видеть северокорейского лидера. «Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, (...) а они денно и нощно тосковали по великому вождю и прежде всего спрашивали о его здоровье», — писало ЦТАК.

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