Ким Чен Ын позаботился о тоскующих женщинах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил женскую роту и похвалил солдат за старательность. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о роте при войсковой части 5492 КНА, которая расположена на юго-западе страны. Отмечается, что военнослужащие были очень рады видеть северокорейского лидера. «Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, (...) а они денно и нощно тосковали по великому вождю и прежде всего спрашивали о его здоровье», — пишет агентство.

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Сообщается, что Ким Чен Ын приехал без предупреждения и был доволен увиденным: он хвалил «военную подготовку солдат, чистоту казарм и разнообразие досуга», а также особо отметил тот факт, что женщины готовятся к соревнованиям и участвуют в кружках художественной самодеятельности. Ким Чен Ын попросил их продолжать в том же духе, интенсивно заниматься военной подготовкой и «поддерживать курс партии».

Лидер Северной Кореи также оценил подготовку командира роты, а во время посещения «заботливо спросил о ее здоровье и семейной жизни». В конце своего визита Ким Чен Ын добавил, что защита родины — это высшее проявление патриотизма. Он призвал женщин и дальше самоотверженно служить Северной Корее.

В середине ноября ЦТАК писало о том, что нынешний лидер страны унаследовал любовь к родине от своего отца Ким Чен Ира, что отображается во вкусе и стоимости национальной водки КНДР Пхеньянсочжу.

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