Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне, встретив первый снег. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В публикации говорится, что восхождение «демонстрирует легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведет нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды» (цитата по РИА Новости).

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На фотографиях, которыми снабжена публикация, глава КНДР действительно едет верхом по заснеженным ландшафтам горы Пэктусан. Сообщается, что в ходе той же поездки он выступил с критикой санкций США против в его страны: по его словам, «страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа».

Известно, что Ким Чен Ын ранее поднимался на Пэктусан в ключевые моменты своей работы в качестве главы КНДР — в том числе во время переговоров о денуклеаризиции с США и мире с Южной Кореей.

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