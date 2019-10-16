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Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне

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Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне, встретив первый снег. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В публикации говорится, что восхождение «демонстрирует легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведет нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды» (цитата по РИА Новости).

На фотографиях, которыми снабжена публикация, глава КНДР действительно едет верхом по заснеженным ландшафтам горы Пэктусан. Сообщается, что в ходе той же поездки он выступил с критикой санкций США против в его страны: по его словам, «страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа».

Известно, что Ким Чен Ын ранее поднимался на Пэктусан в ключевые моменты своей работы в качестве главы КНДР — в том числе во время переговоров о денуклеаризиции с США и мире с Южной Кореей.

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