Ким Чен Ын похвастался своим сверхкрупным орудием

Северная Корея 10 сентября провела два испытания «сверхкрупного реактивного орудия». Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По его информации, тестовыми стрельбами руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Само испытание при этом соответствовало поставленным целям.

Северокорейский лидер после тестов отметил, что были проверены особенности полета, точность орудий и их управление. «[Он] оценил, что теперь осталось только провести испытательную стрельбу очередями, являющуюся отчетливой особенностью мощности реактивного орудия», — говорится в сообщении. Ким Чен Ын также похвалил ученых и военных.

Ранее сообщалось, что 10 сентября с территории Северной Кореи в сторону Японского моря были запущены два неопознанных снаряда. По данным Южной Кореи, они пролетели около 330 километров.

В конце августа Северная Корея успешно провела испытания новой сверхмощной ракетной пусковой установки. Запуском также руководил Ким Чен Ын.

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