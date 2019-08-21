Миру предрекли радиационную катастрофу

Северокорейское урановое предприятие сбрасывает радиоактивные отходы в соседнюю реку, подвергая сотни тысяч людей риску рака и болезней головного мозга. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о городе Пхенсане в провинции Северная Хванхэ, где находятся урановые рудники. Отмечается, что там же, на заводах, производится очистка и обогащение урана, после чего грязная вода, судя по снимкам со спутника, сливается в реку Йесоган, которая впадает в Желтое море. Эксперты утверждают, что такие отходы содержат радиоактивный радий и другие тяжелые металлы, в результате чего как минимум 400 тысяч человек подвергаются риску рака и других тяжелых болезней. Отмечается, что это продолжается не менее 16 лет.

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В марте сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Северная Корея закрыла секретное предприятие по обогащению урана. Речь шла об объекте в городе Чхоллима в окрестностях Пхеньяна. Американская разведка и специалисты Центра по ядерному нераспространению Института международных исследований Миддлбери получили данные о местонахождении завода на основе анализа спутниковых снимков.

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