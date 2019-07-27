Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи

Северная Корея произвела 12 ядерных ракет с момента первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления Минобороны США.

По данным издания, активность на ряде объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие. В частности, американская разведка зафиксировала доставку контейнеров, использование грузовиков и работу большого числа людей на объектах, где может производиться оружие. Всего КНДР может иметь от 20 до 60 ядерных бомб, отмечает газета.

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В конце июля Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пхеньян вновь запустил ракету. По данным комитета, два снаряда неустановленной модели были запущены из района города Вонсан на восточном побережье КНДР.

Первый в истории американо-северокорейский саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры США и КНДР договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций. Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в начале 2019 года в Ханое и не имела конкретных результатов.

30 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне, которая разделяет КНДР и Южную Корею. После приветствия Трамп перешел демаркационную линию и вступил на территорию Северной Кореи. Он стал первым действующим президентом США, который посетил КНДР. После этого лидеры двух стран продолжили общение на территории Южной Кореи. Беседа длилась около часа. По итогам переговоров Трамп заявил, что американская сторона не планирует форсировать события в диалоге по денуклеаризации КНДР.

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