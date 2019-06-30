Трамп раскрыл договоренности с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном по итогам двусторонней встречи условились подготовить команды переговорщиков. Об этом сообщает ВВС News в воскресенье, 30 июня.

По словам Трампа, команды переговорщиков встретятся в течение двух-трех недель. Он также подчеркнул, что американская сторона не планирует форсировать события в диалоге по денуклеаризации.

Ранее в воскресенье Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне, которая разделяет КНДР и Южную Корею. После приветствия Трамп перешел демаркационную линию и вступил на территорию Северной Кореи. Он стал первым действующим президентом США, который посетил КНДР. Американский лидер подчеркнул, переход через границу был для него «великой честью».

Затем лидеры двух стран прошли на территорию Южной Кореи. Лидеры стран проговорили около часа.

Последняя встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась в феврале 2019 года. Обсуждалась тема денуклеаризацию Корейского полуострова, однако конкретных решений принято не было.

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