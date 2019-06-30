Появилось видео пересечения Трампом границы Северной Кореи

Появилось видео встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, во время которой они пожали друг другу руки и пересекли границу двух Корей. Ролик опубликован в Telegram-канале «Пул №3».

Политики встретились в демилитаризованной зоне и после приветствия пересекли демаркационную линию. Таким образом Трамп стал первым действующим президентом США, который оказался на территории Северной Кореи. Он заявил, что гордится пересечением этой линии.

Затем лидеры двух стран вернулись на территорию Южной Кореи и пообщались с ее президентом Мун Чжэ Ином. Как отмечает «Би-би-си», это первая трехсторонняя встреча руководителей КНДР, Южной Кореи и США.

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