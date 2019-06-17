США поверили в ядерное разоружение Северной Кореи

Американская сторона верит в то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию страны. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.

Таким образом Ортэгус прокомментировала информацию о «секретной директиве» Трудовой партии Кореи, согласно которой Ким Чен Ын назвал переговоры с США шагом к закреплению за Северной Кореей статуса ядерной державы.

По ее словам, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео верят, что северокорейский лидер выполнит свои обязательства касательно ядерного разоружения страны. «Это остается нашей политикой», — добавила она.

На первом саммите США — КНДР стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ Вашингтон пообещал предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Вторая встреча прошла 27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое и закончилась на два часа раньше положенного времени. По ее итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

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