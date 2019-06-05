Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов

США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей. На размещение этой информации в сети обратил внимание телеканал KBS News.

Сумма обозначена на сайте программы Госдепартамента «Награды за правосудие» (Rewards for Justice). Она предполагает выплату гонораров за сведения, в том числе способствующие поимке подозреваемых в терроризме.

В вопросе Северной Кореи США желают получить данные о поставках нефтепродуктов и угля, работе северокорейцев за рубежом, нарушении торговых запретов, а также продаже вооружений и ввозе предметов роскоши. Помимо этого, деньги обещают за сведения о киберпреступлениях, совершенных по указанию Пхеньяна.

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В мае сообщалось о задержании в США северокорейского сухогруза. Отмечалось, что судно использовали для нелегального экспорта угля и импорта военной техники, скрывая его принадлежность.

ООН давно подозревает, что КНДР перегружает товары в открытом море для обхода санкций, отмечает издание. В марте 2018 года сообщалось, что Пхеньян использует тактику времен «золотого века пиратства»: перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.

Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Далее они расширялись с каждым новым тестом, а также в связи с запусками баллистических ракет и спутника.

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