Северная Корея потребовала сменить Помпео на более зрелого дипломата

Северная Корея потребовала заменить госсекретаря США Майка Помпео в случае возобновления переговоров с Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Как заявил директор департамента МИД КНДР по делам США Гвон Чон Гын, партнером по переговорам Пхеньяну хотелось бы видеть человека, который будет более осторожным и зрелым. Причиной для этого стало то, что «Помпео ежедневно несет всякий вздор и софизм» в отношении Северной Кореи.

В МИД указали, что именно из-за госсекретаря идущее на лад дело постоянно стопорится. Гвон отмечает, что до конца непонятно, действительно ли Помпео не понимает, что до него пытается донести северокорейская сторона, или лишь делает вид.

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По его словам, дипломат приезжал в Пхеньян и выпрашивал денуклеаризации, а затем в Конгрессе США «нес вздор, оскорбляющий наше высшее руководство». «Помпео, сочиняя слова по своему вкусу, пытается вершить отношениями между КНДР и США и повышать свой рейтинг», — считает Гвон.

Директор департамента также подчеркнул, что именно США должны до конца года искоренить причину, подтолкнувшую Пхеньян к обладанию ядерными вооруженными силами. Без этого не случится разоружения на Корейском полуострове, а также непонятно, как будет развиваться дальнейшая обстановка, подчеркнули в МИД.

В марте президент США Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР.

В том же месяце Северная Корея заявила, что считает действие санкций в отношении Пхеньяна в полном объеме безосновательным. До этого сообщалось о том, что руководство КНДР рассматривает вероятность приостановки переговоров с США о денуклеаризации.

Помпео впервые встретился с Ким Чен Ыном в апреле 2018-го, будучи директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Позднее он еще несколько раз посещал КНДР. В одну из поездок ему запретили брать на встречу с лидером Северной Кореи собственного переводчика.

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