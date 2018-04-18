Глава ЦРУ встретился с Ким Чен Ыном

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Глава ЦРУ посетил Пхеньян в начале апреля, чтобы обсудить предстоящие переговоры северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
Как пишет газета, 17 апреля во время пресс-конференции Трамп отметил, что Вашингтон действительно «контактировал с Северной Кореей на самом высоком уровне». О визите Помпео в КНДР также писала The Washington Post.
Американский лидер добавил, что переговоры с Ким Чен Ыном должны состояться в начале июня или раньше. Он уточнил, что для проведения встречи «рассматриваются несколько мест, но это точно будут не США».
В начале апреля уже сообщалось о проведении тайных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.
Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом приглашение принял.
Майк Помпео был выдвинут на пост госсекретаря США в марте этого года. Он должен заменить на посту Рекса Тиллерсона после того, как его кандидатуру одобрит сенат.