Ким Чен Ын впервые заявил о встрече с южнокорейским президентом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые официально заявил о предстоящей встрече с южнокорейским коллегой. Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главы двух государств проведут встречу на высшем уровне 27 апреля в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств, говорится в сообщении.

Это стало первым упомянутым в официальных северокорейских СМИ заявлением главы КНДР о встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

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В конце марта Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи с китайским лидером Ким заверил, что готов к диалогу с Южной Кореей и США и последовательно выступает за денуклеаризацию полуострова.

До этого советник Мун Чжэ Ина по безопасности заявлял, что Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В феврале этого года сообщалось, что северокорейский лидер через свою сестру передал президенту Южной Кореи приглашение в Пхеньян. Приглашение было передано устно. Если встреча состоится, то она пройдет в рамках межкорейского саммита.

С начала года отношения между странами заметно потеплели. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане представители двух стран прошли под единым флагом. Также была сформирована единая женская хоккейная команда.

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