Северная Корея не заметила собственного призыва отказаться от ядерного оружия

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) не упомянуло слов лидера страны Ким Чен Ына о возможном отказе от ядерного оружия, о котором он заявил во время своего визита в Китай с 25 по 28 марта.

«Следуя заветам председателя Ким Ир Сена и генерального секретаря Ким Чен Ира, мы стремимся к денуклеаризации полуострова, это наша неизменная позиция», — приводило слова северокорейского лидера Ким Чен Ына «Синьхуа».

В то же время, как писало китайское агентство, Ким Чен Ын в очередной раз отметил, что Пхеньян «решит вопрос денуклеаризации», как только Южная Корея и США «доброжелательно отреагируют на усилия Северной Кореи, создадут атмосферу мира и стабильности, будут делать поступательные и синхронные шаги для достижения мира».

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«Синьхуа» приводит также слова Си Цзиньпина о намерении Пекина содействовать ядерному разоружению Корейского полуострова. «Китай придерживается цели денуклеаризации полуострова, обеспечения мира и стабильности, решения вопросов путем диалога и консультаций», — заявил китайский лидер. При этом ЦТАК об этих словах председателя КНР также не упоминает.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта совершил неофициальный визит в Китай, первую за время нахождения у власти зарубежную поездку. В ходе встреч с председателем КНР Си Цзиньпином он получил уверения в вечной дружбе между двумя странами.

В начале марта этого года Пхеньян заявил, что может отказаться от своей ядерной программы в случае, если будет обеспечена безопасность страны от внешних угроз. Сообщалось также что Северная и Южная Кореи договорились о проведении первого за более чем 10 лет межкорейского саммита в конце апреля этого года.

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