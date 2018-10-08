Помпео лишили вооруженной охраны и переводчика в Северной Корее

Госсекретарю США Майку Помпео запретили брать на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном собственного переводчика. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на журналиста из пула.

По данным агентства, по прилете в Пхеньян госсекретаря встречал зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Он сразу же сообщил, что на встречу с северокорейским лидером Помпео сможет взять лишь трех человек. При этом на переговоры отказались допустить личного переводчика дипломата, а от охранника потребовали сдать оружие.

В ответ госсекретарь попытался разрядить обстановку и отшутиться, а также оспорить требования, касающиеся охраны. Bloomberg отмечает, что напряженная сцена показала, насколько жестко придется бороться даже за малейшую уступку со стороны властей Северной Кореи.

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В общей сложности Помпео провел с Ким Чен Ыном около 3,5 часов: сначала на переговорах, потом за обедом, передает The Washington Post. По итогам лидер КНДР похвалил прошедшие переговоры, назвав их продуктивными и великолепными. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за предпринимаемые им усилия и пригласил инспекторов посетить демонтированный ядерный полигон Пхунгери.

После визита в Пхеньян Помпео отметил прогресс в достижении соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. «Мы продолжаем работу над соглашениями, достигнутыми в ходе встречи в Сингапуре. Спасибо за оказанный мне и моей команде из Госдепа США прием», — написал он.

Поездка в Пхеньян стала четвертой для Помпео. Впервые он побывал в КНДР в апреле 2018 года в должности главы ЦРУ.

Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия. Отношения между странами после этого несколько улучшились.

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