Уничтожение ядерного полигона Северной Кореи показали на видео

Южнокорейское агентство «Ёнхап» опубликовало видео взрыва ядерного полигона Пхунгери. На кадрах показана подготовка к его уничтожению, а также сам момента взрыва.

На полигоне взорвали три испытательные шахты. Помимо этого, военные уничтожили наземные пункт наблюдения, здания охраны и различные обслуживающие объекты.

Взрыв полигона не вызвал утечку радиации в окружающую среду.

От Пхеньяна на протяжении долгого времени требовали прекратить ядерные испытания. КНДР в апреле заявила об отказе от дальнейших испытаний для восстановления и развития экономики.

Президент США Дональд Трамп 24 мая объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре.

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