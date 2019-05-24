Северная Корея отказалась продолжать переговоры с США

В Северной Корее отказались возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки [ситуации] и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь», — заявил официальный представитель МИД Северной Кореи. Он отметил, что КНДР предприняла важные меры, включая отказ от ядерных испытаний, однако США не отреагировали на эти жесты доброй воли таким же образом.

Кроме того, американская сторона, по мнению Пхеньяна, пытается возложить на северокорейскую ответственность за неудачу в переговорах во вьетнамском Ханое. МИД КНДР советует США «вернуться к реальности и заново учиться вести диалог».

27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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