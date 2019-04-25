Северная Корея выставила США счет на 2 миллиона долларов из-за студента в коме

Северная Корея выставила США счет на 2 миллиона долларов за лечение американского студента Отто Вомбиера, осужденного в КНДР за попытку кражи плаката и умершего по возвращении на родину. Без оплаты Пхеньян отказывался выдавать молодого человека, пишет The Washington Post.

Как отмечается, счет вручили представителю США, прибывшему за студентом. Он по поручению американского президента Дональда Трампа подписал обязательство об оплате, несмотря на «чрезвычайно наглое» поведение КНДР, передает газета.

Сообщается, что счет поступил в Министерство финансов США. Он оставался неоплаченным на протяжении всего 2017 года. При этом были ли в результате покрыты расходы или этот вопрос обсуждался при подготовке встреч Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, неизвестно.

Родители Вомбиера заявили, что ничего не знают о счете за медицинские услуги. В Белом доме прошедшие для освобождения американца переговоры комментировать отказались.

Вомбиер умер в больнице Цинциннати в июне 2017 года. Его приговорили в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат в марте 2016 года. Отпущен на родину студент был через год с небольшим.

Молодой человек долгое время находился в коме. Родители утверждают, что их сын подвергался физическому насилию со стороны своих тюремщиков. В Пхеньяне заявили, что состояние осужденного ухудшилось после того, как он принял снотворное на фоне обнаружения у него признаков ботулизма.

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