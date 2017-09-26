Отец студента из США раскрыл подробности состояния сына после заключения в КНДР

Отец американского студента Отто Вомбиера, осужденного в КНДР за попытку кражи плаката и умершего в США, после того как его выпустили из тюрьмы, рассказал телеканалу Fox News, как он и его супруга встречали самолет, доставивший их сына на родину.

По словам Фреда Вомбиера, родители увидели Отто на носилках, он «яростно дергался и ужасно кричал». У Отто была бритая голова, в нос вставлена питающая трубка, он «безучастно смотрел в пространство, отчаянно дергаясь», рассказал отец.

По его словам, сын ничего не видел и не слышал. Родители также заметили, что кто-то изуродовал ему зубы.

По словам Фреда Вомбиера, первоначально они испытывали оптимизм и надеялись, что Отто будет находиться в состоянии искусственной комы, а позже врачи найдут способ вернуть его к жизни.

«Северная Корея не жертва, они террористы. Они целенаправленно и намеренно причинили вред Отто», — подчеркнул отец.

В июне 2017 года Вомбиер, в марте 2016 года приговоренный в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат и отпущенный на родину через год с небольшим, умер в больнице Цинциннати.

Родители утверждают, что их сын подвергался физическому насилию со стороны своих тюремщиков. В Пхеньяне заявили, что состояние осужденного ухудшилось после того, как он принял снотворное на фоне обнаружения у него признаков ботулизма.