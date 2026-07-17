В России отменили квоту на вывоз риса

Правительство России отменило тарифную квоту на вывоз риса-сырца

Правительство России отменило тарифную квоту на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца). Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Власти прекратили действие разовых лицензий на экспорт продукта в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее мера подразумевала выдачу лицензий и установку тарифной квоты поставок вывозных таможенных пошлин на вывоз нешелушеного риса за пределы России. Правительство установило квоту на вывоз риса-сырца в 200 тысяч тонн в 2026 году. В рамках квоты экспортная пошлина была нулевой, за ее пределами — 50 процентов от таможенной стоимости продукции.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) допустили, что в среднесрочной перспективе ежегодные объемы вывоза российской пшеницы продолжат расти — через десять лет этот показатель, ожидают аналитики, достигнет 60,15 миллиона. Отгрузки кукурузы к 2035 году увеличатся до 4,9 миллиона тонн, а риса — до 283 тысяч.