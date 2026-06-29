России спрогнозировали рост вывоза ключевой агрокультуры

ОЭСР: Экспорт российской пшеницы превысит 60 миллионов тонн по итогам 2035 года

В среднесрочной перспективе ежегодные объемы вывоза российской пшеницы продолжат расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместный прогноз аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

В 2023-2025 годах, согласно оценке экспертов, российские аграрии отправляли на внешние рынки в среднем 46,2 миллиона тонн пшеницы. Через десять лет этот показатель, ожидают аналитики, достигнет 60,15 миллиона.

Что касается перспектив экспорта других важных агрокультур, то отгрузки кукурузы к 2035 году увеличатся до 4,9 миллиона тонн, а риса — до 283 тысяч. В то же время специалисты не исключили замедления поставок российского сахара, до 718 тысяч тонн (в 2023-2025 годах — 857 тысяч). Однако к концу 2035 года, полагают они, динамика выправится, к тому времени отгрузки этой продукции достигнут 945 тысяч тонн.

Одной из главных проблем российских аграриев глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут называла относительно низкую стоимость экспорта. По этому показателю, отметила она, отечественные фермерские хозяйства заметно отстают от ключевых иностранных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.