Лавров уличил журналистов WT в отсутствии совести из-за обвинений в адрес России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил в отсутствии совести журналистов американского издания Washington Times (WT). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Лавров, западное издание в своем материале обвинило Москву в отказе от добросовестного участия в переговорном процессе по Украине, которое предложил президент США Дональд Трамп. Журналисты заявили, что так Россия упускает возможность смягчения санкций, добавил министр.

Лавров в ответ на это объяснил, что Москва приняла предложение Трампа по урегулированию, которое он выдвинул на саммите на Аляске. Однако сейчас Европа и президент Украины Владимир Зеленский пытаются увести президента США от этих договоренностей, подчеркнул глава МИД. «Нет совести у журналистов», — констатировал министр.

Ранее сообщалось, что Лавров дал совет спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу и зятю президента США Джареду Кушнеру. Министр порекомендовал им заниматься урегулированием конфликта в Иране.