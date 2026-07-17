Раскрыт размер найденных наличных при обысках у экс-главы департамента Минпромторга

При обыске у экс-главы департамента Минпромторга Колобова нашли $30 тыс. и драхмы

При обыске у бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова нашли крупную сумму наличных. Об этом сообщает ТАСС.

Дома у Колобова хранилось 30 тысяч долларов и драхмы наличными.

Ранее стало известно, что экс-директора департамента взяли под стражу по делу о хищениях на импортозамещении. Ущерб только по одному эпизоду составляет 50 миллионов рублей — он связан с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы. Общий ущерб может составить около миллиарда рублей.