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Силовые структуры
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17:32, 17 июля 2026Силовые структуры

Задержанный экс-директор департамента Минпромторга упал в обморок в суде Москвы

В Москве суд взял под стражу экс-директора департамента Минпромторга Колобова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Мещанский суд Москвы взял под стражу бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник пробудет в СИЗО до 16 сентября. Во время оглашения меры пресечения он упал в обморок.

Колобова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по делу о хищениях на импортозамещении. Ущерб только по одному эпизоду составляет 50 миллионов рублей. Общий ущерб может составить около миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали Сергея Панкина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он похитил 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму.

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