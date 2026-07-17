Задержанный экс-директор департамента Минпромторга упал в обморок в суде Москвы

В Москве суд взял под стражу экс-директора департамента Минпромторга Колобова

Мещанский суд Москвы взял под стражу бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник пробудет в СИЗО до 16 сентября. Во время оглашения меры пресечения он упал в обморок.

Колобова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по делу о хищениях на импортозамещении. Ущерб только по одному эпизоду составляет 50 миллионов рублей. Общий ущерб может составить около миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали Сергея Панкина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он похитил 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму.