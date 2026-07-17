БПЛА самолетного типа упал на жилой дом в столице российского региона

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
По словам главы области, взрыва после падения не последовало, пострадавших при ЧП нет.
«Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», — добавил глава российского региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что несколько строений в Московской области получили повреждения после налета БПЛА украинских войск на Московскую область.