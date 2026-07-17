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18:55, 17 июля 2026Россия

БПЛА самолетного типа упал на жилой дом в столице российского региона

Беспилотник самолетного типа упал на жилой дом в Липецке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Липецк

Липецк. Фото: Володина Ольга / Фотобанк Лори

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По словам главы области, взрыва после падения не последовало, пострадавших при ЧП нет.

«Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», — добавил глава российского региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что несколько строений в Московской области получили повреждения после налета БПЛА украинских войск на Московскую область.

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