Северная Корея седьмой раз за месяц запустила ракеты в Японское море

Северная Корея запустила ракеты в Японское море. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство «Ёнхап».

Всего было выпущено два снаряда, их характеристики неизвестны. По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Ракеты не достигли территориальных вод Японии, равно как и исключительной экономической зоны страны, уточняет ТАСС.

Это уже седьмой за месяц пуск ракет из КНДР. Последний раз о запуске нескольких снарядов сообщалось 10 августа. До этого Северная Корея провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Утверждалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



