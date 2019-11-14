Любовь вождей Северной Кореи к народу проникла в водку

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын унаследовал любовь к народу, которая проникла в национальную водку страны, от своего отца, предыдущего руководителя страны Ким Чен Ира. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о национальной водке КНДР Пхеньянсочжу. Отмечается, что Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир в свое время проявил инициативу по строительству современного водочного завода в Пхеньяне и «сказал дешево определить ее стоимость, чтобы весь народ мог купить». Нынешний же глава страны унаследовал любовь к стране, которая проникла в наименование и вкус водки. Агентство также отметило, что данный напиток некрепкий и имеет свежий вкус.

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Ранее бежавший повар Ким Чен Ира Кенджи Фуджимото утверждал, что уже в 14-летнем возрасте Ким Чен Ын употреблял водку и мог выпить целую бутылку.

16 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне, встретив первый снег. В ходе поездки он выступил с критикой санкций США в отношении его страны.

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