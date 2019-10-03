Северная Корея похвасталась запуском новой ракеты

Северная Корея провела испытания новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Тесты прошли утром в среду, 2 октября, на восточном побережье КНДР. Ракета была запущена с подводной лодки под большим углом.
Испытания были признаны успешными. Отмечается, что в результате пуска были подтверждены основные тактико-технические характеристики ракеты. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично поздравил участников испытаний.
10 сентября ЦТАК сообщало, что Северная Корея провела два испытания «сверхкрупного реактивного орудия». Тестовыми стрельбами руководил Ким Чен Ын.
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