Составлен список исчезнувших в 2019 году памятников архитектуры

Российский блогер Илья Варламов составил свой список архитектурных потерь 2019 года. Первое место в нем заняло здание московской чаеразвесочной фабрики Вогау. В России ее продукцию в народе называют «чай со слоном» из-за эмблемы.

Вторую строчку рейтинга заняла мозаика на стене детско-юношеской спортшколы №2 в Белгороде. На ее месте планируют построить волейбольную арену «Белогорье», которая может принять матчи Чемпионата мира в 2022 году.

На третьем месте расположилась деревянная школа «Сказка» в подмосковном поселке Малаховка. Здание 1910 года постройки, являющееся памятником архитектуры, снесли в июне 2019-го под предлогом строительства новой школы.

Также в рейтинг вошли здание клуба спортивного общества «Динамо» в Омске, вокзал в городе Сальске Ростовской области, мозаика «Люди в белых халатах» в больнице Волжского (Волгоградская область), Арские казармы в Казани, усадьба купца Михайлова в Барнауле, киноцентр «Соловей» в Москве и Шахматный дом (Дом с авгурами) в Нижнем Новгороде.

Ранее Варламов назвал самое уродливое здание России. Рейтинг блогера возглавил универсальный зал «Саранск-Арена» в центре города.

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