Варламов поселится в Воркуте

Известный блогер Илья Варламов заявил о желании приобрести квартиру в Воркуте. О планах обзавестись недвижимостью на севере он сообщил на своем сайте.
По словам блогера, покупку он рассматривает как альтернативу оплате номера в отеле. «Я тут узнал, что в Воркуте люди отдают свои квартиры властям, потому что уезжают из города навсегда, а продать жилье кому-либо практически невозможно», — написал Варламов. — Скоро я приеду в Воркуту. И у меня, если честно, нет никакого желания переплачивать за гостиницу, поэтому я готов купить квартиру».
Блогер заявил, что рассматривает квартиры только в границах города и не предъявляет серьезных требований к серии дома и благоустройству двора. Бюджет покупки квартиры, в который намерен уложиться Варламов, — от 30 до 100 тысяч рублей за квартиру. Желающих продать квартиру в Воркуте блогер попросил писать ему на адрес электронной почты. «Это не шутка и не розыгрыш, если что», — добавил Варламов.
Ранее в октябре представители воркутинской городской администрации рассказали о том, что местные жители регулярно отдают городу свои квартиры, поскольку на жилье невозможно найти покупателя. Муниципалитет не забирает все предлагаемое жилье без разбора: квартиры принимаются только в хорошем санитарном состоянии. Кроме того, городские власти отказываются от квартир в пригородных поселках городского типа. Переданные на баланс города квартиры используются для расселения ветхого и аварийного жилья.