Россияне от безысходности подарили свои квартиры чиновникам

Жители Воркуты стали регулярно дарить местным властям свои квартиры из-за отсутствия возможности их продать, теперь туда переселяют обитателей аварийных домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

В мэрии не уточнили, сколько именно квартир уже отдали муниципалитету, но сказали, что недвижимость по договору дарения в среднем переходит один-два раза в месяц. Квартиры принимаются только в надлежащем санитарном состоянии.

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Жилье в поселках городского типа администрация Воркуты не берет — оно не востребовано, а его содержание дорого обходится, говорит собеседник агентства. Средняя стоимость квартиры на местном рынке равняется 100-150 тысячам рублей, а население города стремительно сокращается. В 1991 году в Воркуте проживали примерно 200 тысяч человек, однако в настоящий момент их количество упало до 60 тысяч. Такой отток произошел из-за массового закрытия угольных шахт, где работало большинство воркутян, рассказал изданию «Инфо24» местный журналист Артем Комаров.

В результате в городе обвалились цены на недвижимость. «Какую-нибудь трешку с евроремонтом в Воркуте, мне кажется, можно легко купить за 200-300 тысяч рублей, а то и дешевле. Про более скромные варианты даже говорить не буду, там ценник еще ниже», — заявил Комаров.

Представитель администрации также рассказал о недавнем случае в регионе, когда житель поселка Северный по той же причине бесплатно предложил свою трехкомнатную квартиру любому желающему.

В августе 2019 года был проведен опрос о самых грязных городах России. Воркута попала в первую пятерку мест с самой плохой экологической обстановкой, по мнению местных жителей.

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